Ausblick: Cintas legt Quartalsergebnis vor

Cintas veröffentlicht am 23.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 18 Analysten von einem Gewinn von 1,35 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,20 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 15 Analysten von einem Zuwachs von 9,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,98 Milliarden USD gegenüber 2,72 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,51 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,91 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 12,22 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 11,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at