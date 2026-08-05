CION Investment Aktie
WKN DE: A3DHW9 / ISIN: US17259U2042
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: CION Investment legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CION Investment wird am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass CION Investment im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,265 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,520 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite soll CION Investment 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 49,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 150,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte CION Investment 19,9 Millionen USD umsetzen können.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,390 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 197,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 201,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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