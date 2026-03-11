Ausblick: CION Investment präsentiert Quartalsergebnisse

CION Investment lädt am 12.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,340 USD aus. Im letzten Jahr hatte CION Investment einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 6,99 Prozent auf 51,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 55,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,42 USD, gegenüber 0,630 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 238,8 Millionen USD im Vergleich zu 224,1 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at