Cipher Mining Aktie

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WKN DE: A3CYXH / ISIN: US17253J1060

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Cipher Mining zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cipher Mining wird am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

12 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,224 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 103,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,110 USD je Aktie erzielt worden waren.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 26,45 Prozent auf 36,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 49,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,774 USD, während im vorherigen Jahr noch -2,150 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 256,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 223,9 Millionen USD waren.

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