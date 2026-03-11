Cipher Pharmaceuticals Aktie
Ausblick: Cipher Pharmaceuticals informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Cipher Pharmaceuticals stellt am 12.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,155 USD gegenüber 0,180 CAD im Vorjahresquartal.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 12,4 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 16,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,690 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,640 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 50,9 Millionen USD, gegenüber 45,7 Millionen CAD im Fiskalvorjahr.
