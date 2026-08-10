Cipher Pharmaceuticals Aktie

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WKN: A0B85L / ISIN: CA17253X1050

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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: Cipher Pharmaceuticals präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cipher Pharmaceuticals gibt am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,206 USD aus. Im letzten Jahr hatte Cipher Pharmaceuticals einen Gewinn von 0,320 CAD je Aktie eingefahren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 13,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 18,5 Millionen CAD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,895 USD aus. Im Vorjahr waren 1,50 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 53,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 70,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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