Cipher Pharmaceuticals Aktie

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WKN: A0B85L / ISIN: CA17253X1050

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Cipher Pharmaceuticals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cipher Pharmaceuticals wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten schätzen, dass Cipher Pharmaceuticals für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,199 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,300 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 12,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 17,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,760 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,50 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 47,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 70,5 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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