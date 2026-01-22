Cipla Aktie

WKN: A0B5L5 / ISIN: INE059A01026

22.01.2026 07:01:06

Ausblick: Cipla präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cipla äußert sich am 23.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 15,37 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 20,98 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 19,45 INR je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz gehen 22 Analysten von einem Zuwachs von 6,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 75,51 Milliarden INR gegenüber 70,73 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 34 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 59,70 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 65,29 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 36 Analysten von durchschnittlich 291,63 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 274,54 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Cipla Ltd.

Analysen zu Cipla Ltd.

Aktien in diesem Artikel

Cipla Ltd. 1 374,60 0,30%

