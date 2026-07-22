Ausblick: Cipla stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cipla wird am 23.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,62 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 16,07 INR erwirtschaftet worden.

21 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,75 Prozent auf 70,79 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69,57 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 34 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 51,57 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 48,03 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 36 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 310,93 Milliarden INR, gegenüber 280,88 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at