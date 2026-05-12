Ausblick: Cipla stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cipla veröffentlicht am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 9,80 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Cipla 15,13 INR je Aktie eingenommen.

24 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 67,30 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 67,17 Milliarden INR aus.

Der Ausblick von 34 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 52,06 INR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 65,29 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 36 Analysten auf durchschnittlich 283,32 Milliarden INR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 274,54 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at