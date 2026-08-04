Ausblick: Circle Internet Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Circle Internet Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

20 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,163 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,110 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Circle Internet Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,45 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 713,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 658,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 24 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,885 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,290 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 27 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,00 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,75 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at