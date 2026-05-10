Circle Internet Group Aktie

Circle Internet Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A417ZL / ISIN: US1725731079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.05.2026 07:01:06

Ausblick: Circle Internet Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Circle Internet Group wird sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,194 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 33,10 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,290 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Circle Internet Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 714,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 19 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 578,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 23,53 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,896 USD, gegenüber -0,290 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 23 Analysten durchschnittlich 3,14 Milliarden USD im Vergleich zu 2,75 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Circle Internet Group

mehr Nachrichten

Analysen zu Circle Internet Group

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Circle Internet Group 95,65 -0,42% Circle Internet Group

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:42 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07:50 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen