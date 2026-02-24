Ausblick: Circle Internet Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Circle Internet Group wird am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Gewinn von 0,164 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten ein Plus von 71,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 747,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 435,4 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,323 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,700 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 20 Analysten von durchschnittlich 2,72 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

