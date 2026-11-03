Ausblick: Circle Internet Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Circle Internet Group präsentiert am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 20 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,383 USD je Aktie gegenüber 0,720 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Circle Internet Group in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 784,4 Millionen USD im Vergleich zu 739,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,12 USD, gegenüber -0,290 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 28 Analysten durchschnittlich 3,03 Milliarden USD im Vergleich zu 2,75 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net