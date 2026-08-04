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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Cirrus Logic gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Cirrus Logic lässt sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Cirrus Logic die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,81 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Cirrus Logic ein EPS von 1,14 USD je Aktie vermeldet.

Cirrus Logic soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 460,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 407,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,83 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 7,85 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,10 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,00 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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