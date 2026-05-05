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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Cirrus Logic vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Cirrus Logic wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cirrus Logic im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,31 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cirrus Logic in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,19 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 442,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 424,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,07 USD, gegenüber 6,00 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,99 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,90 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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