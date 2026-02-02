Ausblick: Cirrus Logic zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cirrus Logic gibt am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,44 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,11 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cirrus Logic in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,82 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 534,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 555,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,99 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,00 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,89 Milliarden USD, gegenüber 1,90 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at