Ausblick: Cisco gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cisco lässt sich am 17.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Cisco die Bilanz zum am 31.07.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 25 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,816 USD je Aktie gegenüber 0,840 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten ein Minus von 3,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 12,73 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 13,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,35 USD, gegenüber 3,22 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 24 Analysten durchschnittlich auf 51,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 49,82 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at