Ausblick: Cisco mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cisco lädt am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

20 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,982 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,75 Prozent auf 14,78 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,04 USD im Vergleich zu 2,55 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 59,64 Milliarden USD, gegenüber 56,65 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at