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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Cisco stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cisco präsentiert am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

22 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,17 USD aus. Im letzten Jahr hatte Cisco einen Gewinn von 0,710 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Cisco 19 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 16,82 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Cisco 14,67 Milliarden USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 24 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,28 USD je Aktie, gegenüber 2,55 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 62,90 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 56,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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