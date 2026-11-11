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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Cisco vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Cisco wird am 12.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 24 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,33 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 84,72 Prozent erhöht. Damals waren 0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

20 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 21,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 14,88 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 18,12 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 25 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,10 USD, gegenüber 3,33 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt 72,99 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 63,33 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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