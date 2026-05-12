Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Cisco zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Cisco präsentiert am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.
21 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cisco im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,620 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 18 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 15,56 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 9,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,15 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,16 USD im Vergleich zu 2,55 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 61,59 Milliarden USD, gegenüber 56,65 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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