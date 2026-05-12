Cisco Aktie

Cisco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Cisco zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cisco präsentiert am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cisco im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,620 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 15,56 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 9,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,15 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,16 USD im Vergleich zu 2,55 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 61,59 Milliarden USD, gegenüber 56,65 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cisco Inc.

mehr Nachrichten