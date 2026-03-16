Ausblick: Citi Trends legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Citi Trends öffnet am 17.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,775 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,710 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Citi Trends 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 227,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Citi Trends 211,2 Millionen USD umsetzen können.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,770 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -5,190 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 817,2 Millionen USD, gegenüber 753,1 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at