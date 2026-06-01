Ausblick: Citi Trends präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Citi Trends lädt am 02.06.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,315 USD aus. Im letzten Jahr hatte Citi Trends einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie eingefahren.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 201,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 217,4 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,07 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,630 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 874,7 Millionen USD, gegenüber 820,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at