CITIC Securities Aktie
WKN: 164554 / ISIN: CNE000001DB6
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: CITIC Securities legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
CITIC Securities stellt am 20.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,733 CNY gegenüber 0,480 CNY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 66,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 25,33 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 15,25 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,70 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,96 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 95,12 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 131,16 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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