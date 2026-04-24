CITIC Securities Aktie
WKN: 164554 / ISIN: CNE000001DB6
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24.04.2026 07:01:06
Ausblick: CITIC Securities stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
CITIC Securities wird sich am 25.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,547 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CITIC Securities ein EPS von 0,440 CNY je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 21,71 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Minus von 22,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,13 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,30 CNY im Vergleich zu 1,96 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 85,89 Milliarden CNY, gegenüber 131,16 Milliarden CNY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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