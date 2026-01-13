Citigroup Aktie

Citigroup für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Vor Quartalszahlen 13.01.2026 07:05:07

Ausblick: Citigroup legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: Citigroup legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Citigroup gewährt einen Blick in die Bücher - damit rechnen Analysten.

Citigroup lädt am 14.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,68 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 49,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 41,10 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 20,95 Milliarden USD aus.

Die Prognosen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,59 USD, gegenüber 5,94 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 86,37 Milliarden USD im Vergleich zu 170,98 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Citigroup-Aktie springt an: Citigroup in Q3 mit Gewinnanstieg

Bildquelle: gary yim / Shutterstock.com

Nachrichten zu Citigroup Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Citigroup Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Citigroup Inc. 100,88 -0,04% Citigroup Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich stärker -- ATX und DAX letztlich fester
Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus. Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen