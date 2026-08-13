Ausblick: Citizen Watch öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Citizen Watch präsentiert in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 14,10 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Citizen Watch 37,67 JPY je Aktie eingenommen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,07 Prozent auf 84,37 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75,28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 119,38 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 127,48 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 371,03 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 346,81 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at