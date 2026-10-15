Citizens Financial Group Aktie

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WKN DE: A12BD3 / ISIN: US1746101054

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15.10.2026 07:01:06

Ausblick: Citizens Financial Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Citizens Financial Group wird am 16.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,39 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 32,38 Prozent erhöht. Damals waren 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten eine Verringerung von 23,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,34 Milliarden USD gegenüber 3,05 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

19 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,30 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,86 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 9,19 Milliarden USD, gegenüber 12,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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