Ausblick: Citizens Financial Group legt Quartalsergebnis vor

Citizens Financial Group wird am 16.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,24 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 34,78 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,920 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,25 Milliarden USD aus – eine Minderung von 26,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Citizens Financial Group einen Umsatz von 3,06 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,22 USD, gegenüber 3,86 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 9,13 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,07 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at