Citizens Financial Group Aktie

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WKN DE: A12BD3 / ISIN: US1746101054

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15.04.2026 07:01:06

Ausblick: Citizens Financial Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Citizens Financial Group wird am 16.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,09 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Citizens Financial Group 0,770 USD je Aktie eingenommen.

15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 25,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,90 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,16 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,13 USD aus. Im Vorjahr waren 3,86 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 9,09 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 12,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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