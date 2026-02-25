Citycon Aktie

WKN DE: A2PFV6 / ISIN: FI4000369947

WKN DE: A2PFV6 / ISIN: FI4000369947

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: Citycon gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Citycon wird am 26.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,092 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Citycon noch -0,760 EUR je Aktie verloren.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 71,2 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 11,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 80,7 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,446 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,400 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 301,8 Millionen EUR aus, im Gegensatz zu 324,0 Millionen EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

