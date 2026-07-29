Civeo Aktie
WKN DE: A2QJBW / ISIN: CA17878Y2078
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Civeo legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Civeo stellt am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,300 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 172,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 162,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,105 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,590 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 690,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 638,9 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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