Civeo Aktie

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WKN DE: A2QJBW / ISIN: CA17878Y2078

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Civeo legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Civeo wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,274 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,09 Prozent auf 174,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Civeo noch 170,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,276 USD, gegenüber -1,590 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 693,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 638,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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