Ausblick: Civeo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Civeo präsentiert in der am 01.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,607 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 7,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 154,7 Millionen USD gegenüber 144,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,697 USD im Vergleich zu -1,590 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 674,7 Millionen USD, gegenüber 638,9 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at