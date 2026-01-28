Civista Bancshares Aktie

WKN DE: A14SSR / ISIN: US1788671071

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Civista Bancshares stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Civista Bancshares wird sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,620 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 1,59 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,630 USD je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 45,3 Millionen USD gegenüber 62,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 27,18 Prozent.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,64 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,01 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 172,1 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 244,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Civista Bancshares Inc

Analysen zu Civista Bancshares Inc

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Civista Bancshares Inc

