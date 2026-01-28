Civista Bancshares Aktie
WKN DE: A14SSR / ISIN: US1788671071
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: Civista Bancshares stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Civista Bancshares wird sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,620 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 1,59 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,630 USD je Aktie erzielt worden waren.
5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 45,3 Millionen USD gegenüber 62,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 27,18 Prozent.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,64 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,01 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 172,1 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 244,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Civista Bancshares Inc
|
28.01.26
|Ausblick: Civista Bancshares stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Civista Bancshares mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Civista Bancshares präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Civista Bancshares Inc
Aktien in diesem Artikel
|Civista Bancshares Inc
|23,29
|1,26%