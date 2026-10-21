Civista Bancshares Aktie

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WKN DE: A14SSR / ISIN: US1788671071

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Civista Bancshares stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Civista Bancshares präsentiert in der am 22.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,697 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Civista Bancshares ein EPS von 0,680 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 48,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 24,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 64,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,84 USD im Vergleich zu 2,64 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 193,7 Millionen USD, gegenüber 255,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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