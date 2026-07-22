Ausblick: Civista Bancshares zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Civista Bancshares präsentiert am 23.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Civista Bancshares im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,670 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,710 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 48,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 23,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,84 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,64 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 195,3 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 255,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at