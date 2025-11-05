Ausblick: Civitas Resources präsentiert Quartalsergebnisse

Civitas Resources wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,01 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Civitas Resources mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,01 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,32 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 8,46 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,60 Milliarden USD, gegenüber 5,21 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at