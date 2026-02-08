CJ CheilJedang Aktie

WKN DE: A0M19M / ISIN: KR7097951008

Ausblick: CJ CheilJedang gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CJ CheilJedang öffnet am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 10192,91 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CJ CheilJedang ein EPS von -12537,000 KRW je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 7.257,82 Milliarden KRW aus – das entspräche einem Minus von 3,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.490,17 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 23291,88 KRW. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9294,00 KRW vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 29.152,50 Milliarden KRW, nachdem im Fiskaljahr zuvor 29.359,08 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

