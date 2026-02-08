CJ CheilJedang Aktie
WKN DE: A0M015 / ISIN: KR7097950000
|
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: CJ CheilJedang stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
CJ CheilJedang wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 10192,91 KRW je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -12549,000 KRW je Aktie erzielt worden.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7.257,82 Milliarden KRW – das wäre ein Abschlag von 3,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.490,17 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
14 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 22684,37 KRW je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 9244,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 29.166,77 Milliarden KRW, gegenüber 29.359,08 Milliarden KRW im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
