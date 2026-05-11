Ausblick: CJ CheilJedang veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

CJ CheilJedang präsentiert in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3400,14 KRW je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 209,10 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1100,00 KRW je Aktie erzielt worden waren.

CJ CheilJedang soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.901,79 Milliarden KRW abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.208,47 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 23839,26 KRW aus, während im Vorjahreszeitraum -35668,000 KRW vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 28.465,40 Milliarden KRW in den Büchern stehen werden, gegenüber 27.342,59 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at