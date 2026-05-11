Ausblick: CJ CheilJedang zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CJ CheilJedang wird am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 3400,14 KRW je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte CJ CheilJedang 1113,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6.901,79 Milliarden KRW – das wäre ein Abschlag von 4,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.208,47 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 24113,28 KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -35618,000 KRW einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 28.509,57 Milliarden KRW aus, nachdem im Vorjahr 27.342,59 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at