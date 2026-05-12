Ausblick: CJ korea express mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CJ korea express präsentiert in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2604,66 KRW. Dies würde einem Zuwachs von 62,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem CJ korea express 1600,00 KRW je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 4,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3.139,44 Milliarden KRW gegenüber 2.992,59 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 13105,16 KRW je Aktie, gegenüber 11347,00 KRW je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 12.776,51 Milliarden KRW fest. Im Vorjahr waren noch 12.284,65 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at