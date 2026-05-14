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WKN: 865146 / ISIN: JP3346800000

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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: CKD präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CKD wird am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 54,44 JPY gegenüber 60,57 JPY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 4,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 42,58 Milliarden JPY gegenüber 40,55 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 187,56 JPY, gegenüber 202,48 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 154,22 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 155,63 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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