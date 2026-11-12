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WKN: 865146 / ISIN: JP3346800000

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12.11.2026 07:01:06

Ausblick: CKD verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CKD wird am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 74,07 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CKD noch 43,39 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll CKD nach den Prognosen von 8 Analysten 50,16 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 37,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36,40 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 335,26 JPY im Vergleich zu 203,23 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 205,70 Milliarden JPY, gegenüber 157,89 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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