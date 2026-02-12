Ausblick: CKD vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

CKD wird am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 43,01 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 46,95 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll CKD mit einem Umsatz von insgesamt 37,86 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,71 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 175,28 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 202,48 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 150,95 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 155,63 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

