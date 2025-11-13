CKD Aktie
WKN: 865146 / ISIN: JP3346800000
|
13.11.2025 07:01:06
Ausblick: CKD veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
CKD wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 42,26 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CKD ein EPS von 49,09 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 37,47 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,68 Milliarden JPY umgesetzt.
Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 196,56 JPY, gegenüber 202,48 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 155,67 Milliarden JPY im Vergleich zu 155,63 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.
