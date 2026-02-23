Clarivate Analytics Aktie
WKN DE: A2PLSH / ISIN: JE00BJJN4441
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: Clarivate Analytics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Clarivate Analytics wird am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,164 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,270 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 604,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 8,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Clarivate Analytics einen Umsatz von 663,0 Millionen USD eingefahren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,658 USD im Vergleich zu -0,960 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 2,44 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 2,56 Milliarden USD.
Analysen zu Clarivate Analytics PLC Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Clarivate Analytics PLC Registered Shs
|1,48
|0,68%
