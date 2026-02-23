Clarivate Analytics Aktie

Clarivate Analytics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PLSH / ISIN: JE00BJJN4441

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Clarivate Analytics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Clarivate Analytics wird am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,164 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,270 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 604,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 8,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Clarivate Analytics einen Umsatz von 663,0 Millionen USD eingefahren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,658 USD im Vergleich zu -0,960 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 2,44 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 2,56 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

