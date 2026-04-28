Ausblick: Clarivate Analytics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Clarivate Analytics wird am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,145 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Clarivate Analytics ein EPS von -0,150 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 4,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 569,5 Millionen USD gegenüber 593,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,728 USD je Aktie, gegenüber -0,300 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,36 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at